LOMBARDIA: NIDI GRATIS, AMMESSE OLTRE 15 MILA DOMANDE

17 gennaio 2018- 16:45

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Sono 442 i Comuni che hanno aderito alla misura 'Nidi gratis' messa in campo da Regione Lombardia. Ad oggi, sono state ammesse oltre 15 mila domande. "Il risultato è ottimo ma non ci fermiamo", dice l'assessore regionale al Reddito di autonomia e inclusione sociale, Francesca Brianza commentando la misura Nidi Gratis. "Alla misura Nidi gratis, che e' stata rifinanziata fino luglio 2018 - spiega- hanno aderito 442 Comuni che corrispondono al 75 per cento della popolazione lombarda, e sono oltre 15 mila le famiglie che hanno presentato domanda per accedervi, 2 mila in più rispetto allo scorso anno". Con il contributo della Lombardia, viene azzerata la rata pagata dalle famiglie lombarde consentendo la frequenza dei figli nei nidi pubblici o privati convenzionati."Nella maggioranza dei casi - precisa l'assessore - i genitori che hanno presentato domanda sono cittadini italiani (oltre l'80 per cento) mentre quelli stranieri, che comunque devono risiedere in Lombardia da almeno 5 anni, sono il 18 per cento, in calo rispetto allo scorso anno". Negli ultimi due anni, le risorse stanziate sono state circa 64 milioni di euro.