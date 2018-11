5 novembre 2018- 19:34 Lombardia: nominati presidenti Aler, a Milano resta Sala

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera che nomina i presidenti dell'Aler, le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale. Alla guida dell'Aler di Milano resterà Angelo Sala. A Pavia-Lodi, sarà presidente Jacopo Vignati, per l'Aler di Brescia-Cremona-Mantova è stato nominato Albano Bianco Bertoldo. Fabio Danesi sarà presidente per Bergamo-Lecco-Sondrio e Giorgio Bonassoli per la zona di Varese-Como-Monza Brianza e Busto Arsizio.