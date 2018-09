20 settembre 2018- 16:26 Lombardia: ok commissione Agricoltura a richiami vivi in attività venatoria

Milano, 20 set. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza in commissione Agricoltura presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia) al provvedimento (relatore Floriano Massardi, Lega) che consente ai cacciatori durante la stagione venatoria l’utilizzo di richiami vivi catturati e inanellati dagli uffici territoriali Regionali, provenienti da impianti autorizzati e utilizzabili per la sola caccia da appostamento. La cattura è consentita dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 'ogni giorno nel periodo compreso tra l’alba e le ore 16'. Complessivamente potranno essere utilizzabili a tale scopo esemplari di cesena (5.100), di merlo (2.809), di tordo bottaccio (5.619) e di tordo sassello (5.472), per un numero complessivo di richiami pari in Lombardia a 19mila esemplari. La parte del leone spetta alla provincia di Brescia con 10.430 uccelli selvatici catturabili e a quella di Bergamo con 6.079: seguono Lecco e Sondrio con 1.483, Como con 652, Milano, Monza e Brianza con 229, Mantova con 127. Hanno votato a favore Lega, Forza Italia, FdI e la Consigliera del PD Antonella Forattini, contrari gli altri componenti del PD, il M5Stelle e il gruppo Lombardi Civici Europeisti.