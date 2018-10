29 ottobre 2018- 19:32 Lombardia: ok commissione antimafia indagine su traffico rifiuti e incendi

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - E' stata approvata oggi all’unanimità in commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia, la proposta di istituire una indagine conoscitiva sullo stoccaggio e il traffico illecito di rifiuti, con riferimento all’aumento dei casi di incendi e particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni mafiose. "I recenti incendi che hanno coinvolto l’area milanese –spiega la presidente della commissione, Monica Forte (M5Stelle)- hanno reso quanto mai urgente e attuale l’istituzione di questa indagine conoscitiva anche perché, come evidenziato anche dal ministro Costa e dal sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi, la gestione dei rifiuti è oggi il nuovo business delle mafie". Pertanto "questo tema non può più essere affrontato solo con un approccio di natura ambientale o legato alla ricerca e sperimentazione di innovazioni tecnologiche gestionali, ma deve investire anche e soprattutto ambiti di sicurezza e legalità, con azioni di prevenzione e contrasto al rischio di nuove ingerenze della criminalità organizzata".La proposta istitutiva, a cui la commissione sta lavorando da fine settembre, una volta presentata formalmente con il programma dettagliato delle azioni e delle iniziative che si intendono sviluppare, dovrà essere approvata dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.