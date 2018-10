29 ottobre 2018- 19:32 Lombardia: ok commissione antimafia indagine su traffico rifiuti e incendi (2)

(AdnKronos) - Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.20 dello statuto d’autonomia e nell’art.42 del regolamento generale del Consiglio regionale, "le commissioni svolgono indagini conoscitive per acquisire notizie e documenti di interesse per l’attività del Consiglio regionale e, a tal fine, procedono all’audizione e alla consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi utili all’attività di indagine e predispongono un programma organizzativo e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio. Compiuta l’indagine, la commissione approva un documento conclusivo o nomina un proprio relatore in Consiglio".La commissione ha quindi dato parere favorevole anche all’accordo di collaborazione sottoscritto tra la Giunta regionale e l’associazione 'Avviso pubblico' che, per la prima volta in Lombardia e grazie a specifici finanziamenti regionali, nel 2019 consentirà di attivare un programma di corsi e appuntamenti per la formazione civile contro le mafie.