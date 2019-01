31 gennaio 2019- 19:25 Lombardia: ok commissione nuovo regolamento assegnazione alloggi erp

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Nuovi criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ quanto previsto dalle modifiche al regolamento regionale, su cui la commissione Territorio, presieduta da Angelo Palumbo (Fi), ha espresso oggi parere favorevole a maggioranza. Il provvedimento, illustrato dallo stesso Palumbo, giunge al termine della fase di sperimentazione durante la quale è stata verificata la procedura amministrativa e il funzionamento della piattaforma informatica regionale: "Abbiamo svolto un lungo lavoro che ha visto diverse fasi e che ha consentito di creare un proficuo confronto tra maggioranza e opposizione", spiega Palumbo. In particolare, "il provvedimento recepisce alcuni contributi dell’opposizione. Quelle più rilevanti riguardano il passaggio della soglie Isee da 30mila a 35mila euro e quelle che permettono ai genitori degli assegnatari di far parte del nucleo familiare consentendo così di poter svolgere una funzione sociale importante per la collettività". Le principali modifiche previste dal regolamento, che torna ora in Giunta per l’esecuzione definitiva, propongono soluzioni per facilitare l’accesso e la fruizione, rendere più efficienti le modalità, i tempi e i processi di selezione e l’accesso ai servizi abitativi pubblici, sia per i nuclei familiari che per gli operatori istituzionali.