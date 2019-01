31 gennaio 2019- 19:25 Lombardia: ok commissione nuovo regolamento assegnazione alloggi erp (2)

(AdnKronos) - Perplessità sui contenuti del regolamento sono state espresse da Carmela Rozza (Pd) che ha sottolineato la necessità di considerare l’impatto dell’introduzione del reddito di cittadinanza nelle misure oggetto di politiche sociali. Anche il Movimento 5 Stelle, come ribadito dal consigliere Nicola Di Marco, si è detto poco convinto della proposta di regolamento "in quanto le procedure e i criteri non tengono in adeguato conto le condizioni delle persone indigenti". Il lavoro della commissione sul tema 'case popolari' non si esaurisce con la seduta di oggi. Ampia disponibilità a discutere eventuali modifiche alla legge regionale n.15 del 2016 è stata espressa da Andrea Monti (Lega), vice presidente della commissione stessa, che coordina un gruppo di lavoro ad hoc che continuerà nei prossimi mesi la sua attività. Prima della seduta, la commissione ha svolto le audizioni con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini, l’assessore del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti e Silvia Trezzi di Anci Lombardia, che hanno presentato proposte di modifica. Alla seduta ha partecipato anche l’Assessore regionale Stefano Bolognini che ha ribadito la volontà di "cambiare passo nelle politiche abitative. Questo Regolamento -ha sottolineato- detta norma più chiare e veloci per l’assegnazione, ponendo massima attenzione a tutte le sensibilità". Presenti anche il presidente di Aler Milano, Mario Angelo Sala e il presidente di Aler Bergamo, Fabio Danesi.