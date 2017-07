LOMBARDIA: OK COMMISSIONE TERRITORIO A REGOLAMENTO ALLOGGI PUBBLICI

27 luglio 2017- 17:52

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Parere favorevole a maggioranza in Commissione Territorio del Consiglio regionale lombardo presieduta da Alessandro Sala (Lista Maroni), al nuovo regolamento attuativo per le assegnazioni degli alloggi pubblici e sociali. Per i punteggi delle graduatorie si calcoleranno tre tipi di disagio: disagio abitativo, disagio famigliare e disagio economico. Quarto criterio sarà l'anzianità di residenza, sia nella Regione che nel Comune, la cui introduzione costituisce una novità rispetto al regolamento precedente. Altre novità introdotte da questo regolamento sono la sostituzione dei bandi comunali con avvisi pubblici sovracomunali e il fatto che l'assegnazione degli alloggi sociali sarà direttamente a cura dei rispettivi enti proprietari, Comuni e Aler. Poi, con la piattaforma informatica trasparente, ogni famiglia potrà scegliere l'alloggio più confacente alle proprie esigenze.