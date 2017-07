LOMBARDIA: OK COMMISSIONE TERRITORIO A REGOLAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (2)

27 luglio 2017- 17:52

(AdnKronos) - Tramite il mix abitativo sono state stabilite le quote per le assegnazioni. Posto che il 20% del totale sarà destinato a persone in stato di povertà assoluta, per il resto il 30% sarà destinato agli anziani, il 20% a famiglie monoparentali, il 15% a disabili, il 20% a famiglie di nuova formazione e il 10% alle forze di polizia. Un ulteriore 5% verrà destinato ad altre categorie di rilevanza sociale, ad esempio le donne maltrattate: queste categorie saranno definite dai rispettivi Piani di Zona. Ai Comuni viene lasciato un 5% di flessibilità nella ridefinizione delle percentuali previste per ciascuna categoria, sulla base di specifiche esigenze locali. A settembre partirà la sperimentazione funzionale per sei mesi, che comincerà in alcune zone della Lombardia che saranno prossimamente individuate dalla Giunta.