19 febbraio 2019- 20:07 Lombardia: ok Consiglio a legge che salvaguarda botteghe storiche

Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Salvaguardare e valorizzare le botteghe storiche e artigiane della Lombardia. E' l'obiettivo della legge approvata oggi dal Pirellone all’unanimità, con 71 voti, per la cui attuazione sono stati stanziati 900mila euro nel triennio 2019-2021 e spese di investimento per l’anno 2021 quantificate in euro 2,5 milioni di euro.Già nel 2009 la Lombardia si è dotata di un registro regionale dei luoghi storici del commercio che comprende 1756 imprese lombarde storiche con più di 50 anni di attività, alle quali è stato conferito un riconoscimento identificativo. Adesso però la Regione, con la legge ad hoc, punta a sancire a livello legislativo la rilevanza del patrimonio delle attività storiche e di tradizione per sostenerle in modo più efficace anche attraverso incentivi, agevolazioni e sgravi fiscali. "In questo modo -spiega il presidente della commissione Attività produttive Gianmarco Senna, relatore del provvedimento- si riconosce formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche e di tradizione e di sostenere in modo più efficace, portando a rango legislativo il percorso di valorizzazione già messo in atto per le attività commerciali, estendendo tale possibilità anche alle botteghe artigiane. Inoltre si rende continuativo e più significativo il sostegno di Regione Lombardia anche attraverso forme di incentivazione, agevolazione e sgravio fiscali". Ai negozi e attività commerciali già nel registro regionale dei luoghi storici del commercio si aggiungeranno le altre imprese storiche che potranno essere riconosciute grazie alla legge regionale approvata. Secondo alcune stime sono circa 3mila le imprese artigiane lombarde che potrebbero presentare richiesta di riconoscimento.