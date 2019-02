19 febbraio 2019- 20:07 Lombardia: ok Consiglio a legge che salvaguarda botteghe storiche (2)

(AdnKronos) - La legge è stata commentata favorevolmente da parte di tutti i gruppi. Per Samuele Astuti del Pd, "è importante avere inserito nella legge, che può disporre di importanti finanziamenti per la sua attuazione, non solo la tutela delle botteghe storiche ma anche delle realtà artigiane", mentre Monica Forte del M5s ha evidenziato che "salvare le botteghe storiche vuol dire non solo salvaguardare l’anima delle nostre città e dei nostri quartieri ma anche consentire la trasmissioni di mestieri che rischiano di scomparire". Per Claudia Carzeri di Forza Italia il provvedimento "favorisce anche il ricambio generazionale e dunque consente la formazione per i giovani". Apprezzamenti per il lavoro svolto sono arrivati anche da Elisabetta Strada dei Lombardi civici europeisti.Collegati alla legge sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno che chiedono alla Giunta di intervenire con politiche che aiutino a ridurre il costo degli affitti e a sostenere le imprese che aiutano i giovani con assunzioni di apprendistato e valorizzano l’alternanza scuola-lavoro (Samuele Astuti, Pd), a favorire le botteghe storiche con agevolazioni Irap (Claudia Carzeri, Forza Italia) e ad attivarsi con i Comuni lombardi affinché siano informati che possono vietare o subordinare le autorizzazioni commerciali che non sono compatibili con la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino (Silvia Scurati, Lega).