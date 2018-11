6 novembre 2018- 20:11 Lombardia: Olimpiadi, da consiglio sì a mozione per chiedere sostegno a Governo

Milano, 6 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la mozione del Pd, con primo firmatario il capogruppo Fabio Pizzul, che invita la Regione a “sollecitare il Governo affinché stanzi adeguate risorse per sostenere la candidatura di Milano e Cortina” alle Olimpiadi invernali del 2026.“Il Consiglio -spiega Pizzul- ha trovato un'unità per nulla scontata sulla richiesta al Governo di impegnarsi da subito per sostenere la candidatura italiana alle Olimpiadi. Speriamo davvero che a Roma si rendano conto del fatto che la candidatura olimpica è un bene per l’Italia intera e che, per questo, non può essere liquidata dal Governo con una metaforica pacca sulla spalla. Dalla Lombardia arriva una precisa richiesta che spero Roma non ignori", conclude.