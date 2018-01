LOMBARDIA: PARISI, CANDIDATURA FONTANA PER CENTRODESTRA OTTIMA NOTIZIA

10 gennaio 2018- 16:05

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "La candidatura di Attilio Fontana a Presidente della Regione Lombardia per la coalizione di centrodestra è un'ottima notizia. Attilio Fontana mette in sicurezza la Regione Lombardia e garantisce la continuità di una esperienza di governo che ha costruito l'eccellenza lombarda nei più importanti settori della vita dei cittadini. Dopo la rinuncia di Maroni torna il sereno. Energie per l'Italia è pronta a lavorare con Fontana e con tutta la coalizione con le proprie proposte liberali e popolari". Lo dichiara Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia.