LOMBARDIA: PAROLINI, ASSOCIAZIONI DETERMINANTI PER ACCOMPAGNARE RIPRESA

31 maggio 2017- 18:34

Milano, 31 mag. (AdnKronos) - "Il valore e l'utilità di associazioni e corpi intermedi è determinante per accompagnare la ripresa: oggi al ruolo sindacale di rappresentanze importanti come la vostra di affianca sempre di più anche una rinnovata capacita' di supporto al cambiamento in atto, per accompagnare gli associati in un quadro molto dinamico. E voi avete saputo farlo, per questo ringrazio per il lavoro svolto Marco Bonometti e auguro buon lavoro al nuovo presidente Giuseppe Pasini". Così Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, intervenuto nel pomeriggio di oggi all'assemblea generale dell'Associazione industriale bresciana (Aib). L'assessore, che durante il suo intervento ha portato ai presenti i saluti del presidente Roberto Maroni, ha sottolineato che "nel corso della legislatura a Brescia sono stati concessi contributi e incentivi per oltre 141 milioni di euro". Un "impegno reso vivo anche dal dialogo con le associazioni che - ha aggiunto Parolini - dimostra la nostra vicinanza al tessuto produttivo in una delle province più importanti della Lombardia e che ha permesso di sviluppare oltre 270 milioni di investimenti negli ambiti del commercio, turismo, attività produttive e terziario".