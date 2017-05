LOMBARDIA: PAROLINI, ASSOCIAZIONI DETERMINANTI PER ACCOMPAGNARE RIPRESA (2)

31 maggio 2017- 18:34

(AdnKronos) - "Quest'anno - ha poi annunciato Parolini - stiamo sviluppando un piano di rilancio delle imprese lombarde con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e consolidare i segnali di ripresa che vengono dalla lettura dei dati: una serie di nuove misure per oltre 400 milioni di euro, che puntano al sostegno alle start up innovative, al rilancio della filiera dell'edilizia, alla promozione sempre più qualificata dell'export, passando per il sostegno al credito e agli investimenti nella manifattura per macchinari e digitalizzazione, i particolare per le piccole e medie imprese". "E' inoltre importante intensificare gli sforzi per favorire e promuovere l'aggregazione tra imprese, la contaminazione tra settori differenti, con dimensioni diverse e la valorizzazione delle filiere di eccellenza quali driver di sviluppo. E' questo, insieme alla creazione di un nuovo ecosistema pubblico più amico delle imprese - ha concluso Parolini - un obiettivo che stiamo perseguendo in modo sistematico con la nostra misura 'AttrACT', insieme alle associazioni per accrescere le dimensioni delle aziende e la loro competitività, preservando la particolare realtà produttiva lombarda".