LOMBARDIA: PAROLINI, FINANZIATI 55 PROGETTI MODA E DESIGN PER 62 MLN

7 luglio 2017- 12:22

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "La capacità di innovare i prodotti e processi di produzione è un fattore determinante per accrescere la competitività delle imprese lombarde in un contesto economico dinamico che pone costantemente sfide decisive. E il sistema lombardo, anche in questa occasione, ha dimostrato grande dinamismo e capacità di intraprendere". Lo ha detto oggi Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo di Regione Lombardia, presentando gli esiti del bando Smart Fashion and Design da oltre 30 milioni di euro, che ha finanziato, con contributi a fondo perduto, 55 progetti di sviluppo sperimentale nella filiera della moda e nel design realizzati da partenariati di imprese in collaborazione con organismi di ricerca pubblici e privati."Attraverso questo bando - spiega l’assessore - sono nati progetti aggregati molto interessanti, unici ed innovativi, come la produzione di tessuti in grado di illuminarsi e di monitorare parametri fisiologici, nuovi materiali compositi ed ecocompatibili, fino ad arrivare alla creazione di un manichino intelligente o ad un misuratore virtuale di abiti e tanto altro ancora". "Sostenere con un impegno economico così importante l’innovazione in questi settori - sottolinea - rappresenta un’azione strategica in grado di fare da traino ad altri comparti e di favorire uno sviluppo armonico e integrato dell’economia lombarda".