LOMBARDIA: PAROLINI, INFOPOINT SI RIFANNO LOOK, OLTRE 5 MLN PER RILANCIARLI

30 giugno 2017- 16:00

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Un nuovo logo, una rinnovata immagine coordinata e quattro diverse tipologie di uffici: per gli Infopoint turistici in Lombardia si tratta di una vera e propria rivoluzione". Così l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Mauro Parolini, precisando: "Siamo di fronte a un progetto di rilancio senza precedenti, che prevede l’introduzione di servizi innovativi, l’apertura anche ai privati e, soprattutto, lo stanziamento di oltre 5,3 milioni di euro per sostenere la realizzazione di questo progetto, la creazione di nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti". L'annuncio è giunto al termine della seduta odierna di Giunta. Diverse le novità che riguardano le strutture regionali di informazione e accoglienza turistica: "Gli Infopoint - spiega Parolini - sono la porta d’ingresso alle destinazioni turistiche e, molto spesso, la prima tappa di un percorso dentro la nostra regione, che deve essere contraddistinta da una rinnovata professionalità e ricchezza di informazioni: per questo li vogliamo più moderni, più efficienti e aperti più a lungo, perché qui i turisti devono sentirsi accolti, informati e aiutati". "Grazie al dinamismo degli operatori e all’accelerazione che abbiamo impresso al sistema durante questa legislatura - continua - la Lombardia sta finalmente esprimendo tutta la sua vocazione turista".