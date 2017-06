LOMBARDIA: PAROLINI, INFOPOINT SI RIFANNO LOOK, OLTRE 5 MLN PER RILANCIARLI (2)

(AdnKronos) - Oggi, aggiunge Parolini, "la nostra regione si sta affermando come destinazione, facendo registrare numeri record per arrivi e presenze: in Lombardia vengono sempre più turisti, soprattutto dall’estero, e accogliere ed informare rappresenta quindi un investimento strategico per consolidare questo trend". "Degli oltre 5,3 milioni di euro che abbiamo stanziato – conclude – più di 4,8 milioni sosterranno un bando che aprirà nelle prossime settimane e che finanzierà, con contributi a fondo perduto fino a 50mila euro, gli investimenti sugli Infopoint di soggetti pubblici e privati in innovazione tecnologica e organizzativa, interventi strutturali e acquisto materiali o apparecchiature tecnologiche, ma anche per l’incremento degli orari di apertura e l’organizzazione di iniziative di promozione in modo di completare il salto di qualità che l’accoglienza turistica in Lombardia sta vivendo".