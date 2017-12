LOMBARDIA: PARTE TOUR ELETTORALE DI GIORGIO GORI (2)

11 dicembre 2017- 18:14

(AdnKronos) - "In giro per la Lombardia c'è molta stanchezza per le tante promesse fatte da Maroni e non mantenute. Nel 2013 - ricorda Gori - non ci fu il tempo di arrivare ovunque e il risultato elettorale fotografò questa situazione. Noi - assicura - faremo diversamente e andremo ad ascoltare ma anche a parlare dei temi che abbiamo a cuore: come superare l'enorme barriera burocratica regionale che oggi condiziona le persone e le aziende; lavoro, perché se Milano cresce del 5% l'anno la Lombardia nel suo complesso è superata in Italia da Veneto ed Emilia Romagna e ha molto terreno da recuperare rispetto alle realtà europee con cui si deve confrontare".E ancora, Gori indica "ambiente ed inquinamento, una tematica davvero trasversale in Lombardia; trasporti, e in particolare di quello ferroviario regionale su cui sarebbe necessario un investimento di due miliardi di euro nell'ambito di politiche nazionali, perché i soldi della Regione saranno comunque sempre insufficienti; di sanità, che è oggi troppo incentrata sugli ospedali e poco sui servizi territoriali e sul welfare, perché laddove c'è un congiunto non autosufficiente - conclude - le risposte della Regione non sono adeguate".