9 gennaio 2019- 14:18 Lombardia: parte 'Viaggio #inLombardia' per promuovere i piccoli borghi (2)

(AdnKronos) - La dotazione finanziaria complessiva è di 880mila euro ed è differenziata in due linee: la prima, linea borghi con 400mila euro destinati a comuni lombardi con totale residenti inferiore o pari a 15mila abitanti; la seconda, linea aggregazioni con 480mila euro destinati a partenariati composti da almeno 2 enti locali lombardi. Tra le azioni finanziabili dal bando, orientate a strutturare l'offerta turistica in logica esperienziale, vi sono attività di comunicazione, azioni b2b come partecipazione a fiere e workshop e declinazione di itinerari tematici esperienziali.Le domande potranno essere presentate, esclusivamente via pec all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, a partire dal prossimo 4 febbraio sino al 25 febbraio 2019.