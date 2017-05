LOMBARDIA: PD, 2 MOZIONI CONTRO TRASFERIMENTO CENTRO METEO LINATE (2)

18 maggio 2017- 19:47

(AdnKronos) - A questo punto, osservano i consiglieri dem, "Regione Lombardia dovrebbe farsi promotrice di una forte azione, presso il governo, per il mantenimento del servizio anche per un altro fondamentale motivo: non possiamo permetterci di perdere la Radiosonda, che oltre alle previsioni è in grado di aiutare a misurare i livelli di inquinamento nei vari strati dell’atmosfera". Tant’è che "è in essere una convenzione con Arpa Lombardia per il monitoraggio in quota dei parametri meteo indispensabili per la previsione degli inquinanti, in scadenza il 31 dicembre di quest’anno. Spostarla a Cameri, cioè nel novarese, vorrebbe dire non avere gli stessi dati, che sono fondamentali in una regione, in una città come Milano e in tutta la Pianura Padana fortemente inquinate, e perdere anche i dati storici di raffronto degli ultimi 60-70 anni, in quanto l’importante archivio di Linate pare non verrà trasferito e non si sa che fine potrebbe fare".