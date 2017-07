LOMBARDIA: PD, REGIONE STANZI 5 MLN PER PATTI SICUREZZA URBANA

28 luglio 2017- 20:23

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Cinque milioni di euro in più per la videosorveglianza e per i progetti di sicurezza urbana integrata, previsti dal decreto Minniti: è quanto chiede il gruppo regionale del Pd attraverso un emendamento all’assestamento al bilancio 2017-19 in discussione oggi e lunedì in consiglio regionale. I 'patti per la sicurezza urbana', previsti dal decreto, sono accordi tra i sindaci e i prefetti volti ad aumentare l’efficacia della vigilanza nelle città italiane, anche attraverso sistemi avanzati di videosorveglianza, e di contrasto agli elementi che favoriscono il diffondersi della microcriminalità, ivi compresi interventi di miglioramento della vivibilità delle aree urbane."Di sicurezza in Regione si parla molto, spesso con toni fuori dalle righe, ora - afferma Fabio Pizzul - è il momento di fare qualcosa che migliori davvero la sicurezza e la vivibilità delle aree più a rischio. Il ministro Minniti sta lavorando molto bene ma occorre la collaborazione di tutte le istituzioni". "Le amministrazioni comunali, a partire da quella di Milano e degli altri capoluoghi della regione, hanno bisogno di essere messe in condizione di fare il meglio per la sicurezza delle loro città in un'ottica di politiche di inclusione e di qualità della vita urbana. Ci attendiamo - conclude - che il centrodestra sia d’accordo e voti il nostro emendamento".