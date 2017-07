LOMBARDIA: PEDRAZZINI (FI), SU NO VOTO AMBIENTE NESSUNA MOTIVAZIONE POLITICA

6 luglio 2017- 18:00

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "La mancanza del numero legale nella votazione su rendiconto e assestamento di bilancio in Commissione Ambiente di questa mattina è dovuta solo a problemi tecnici, non c’è nessuna motivazione politica". Lo afferma Claudio Pedrazzini, presidente di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia che, sentito dall'Adnkronos, replica alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione dopo la chiusura anticipata della seduta in Commissione Ambiente per mancanza del numero legale.Su quanto avvenuto stamane al Pirellone, assicura, "non esiste alcun problema di maggioranza. Nella maniera più assoluta". Le opposizioni "stanno gonfiando un caso dal nulla; evidentemente - conclude - non hanno altro di cui parlare".