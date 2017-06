LOMBARDIA: PER ANTONIO ROSSI UNA 'SETTIMANA DI PROTAGONISMO' A EXPO ASTANA

17 giugno 2017- 16:42

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - L'assessore regionale allo sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi ha aperto oggi la settimana di protagonismo di Regione Lombardia all'Expo 2017 di Astana, in Kazakhstan, dedicata al tema 'Energia del futuro'. Alla guida della delegazione composta dal vice presidente di Assolombarda Carlo Ferro, dal direttore generale Michele Verna e dal presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, Rossi ha accompagnato alcune aziende portate dalla stessa Assolombarda e da Unioncamere Lombardia nel quadro del progetto 'Percorsi di internazionalizzazione in mercati strategici per il sistema economico lombardo' sostenuto da Regione Lombardia per il biennio 2016/2017.La giornata è iniziata con l'incontro istituzionale al padiglione cinese, dove la delegazione ha incontrato la vice presidente del Ccpit (China Council for the Promotion of International Trade) di Pechino, Mrs Lee, che ha introdotto alcune aziende del settore energetico cinese: "Durante l'incontro - spiega Rossi - abbiamo ribadito l'importanza della reciproca collaborazione, condividendo pienamente la convinzione che eventi internazionali quali l'esposizione universale di Milano 2015 e questa di Astana contribuiscano a potenziare i rapporti anche economici tra i nostri Paesi". Alla presenza dell'assessore regionale, il vice presidente di Assolombarda e la vice presidente del Ccpit hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo dei rapporti economici e commerciali tra le imprese della municipalità di Pechino e quelle lombarde.