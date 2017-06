LOMBARDIA: PER ANTONIO ROSSI UNA 'SETTIMANA DI PROTAGONISMO' A EXPO ASTANA (2)

17 giugno 2017- 16:42

(AdnKronos) - Nella sala conferenze del Padiglione Italiano si è tenuto il convegno di inaugurazione della settimana di protagonismo 'Lombardy way to a green future' organizzato dall'assessorato all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e dall'ambasciata italiana ad Astana, in collaborazione con Assolombarda. Il convegno, presieduto dall'assessore Rossi, è stato occasione per presentare le politiche regionali di sviluppo del settore dell'energia verde: incentivi, sostegno alla ricerca, regole innovative, con il quale la Lombardia ha conseguito livelli di performance per la copertura da fonti rinnovabili di una quota significativa del fabbisogni superiore al target europeo (11,3%), per la riduzione delle emissioni e la mitigazione dell'impatto del cambiamento climatico. Si è aperto poi il confronto con le realtà kazake rappresentate dall'università Nazarbayev di Astana e dall'Astana international financial centre authority. A seguire si è tenuto un focus di discussione sulla tematica 'Smart solutions for a smart world' al quale hanno partecipato i rappresentanti di A2A, ENI, Tecnimont e Confartigianato.