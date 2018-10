16 ottobre 2018- 19:35 Lombardia: Piani, 140mila euro a difesa suolo strada Costa Mezzana-Bozzola

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - La Giunta della Regione Lombardia ha deliberato, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, un programma di 11 interventi prioritari e urgenti a difesa del suolo, volti a mitigare il rischio idrogeologico, a tutela della incolumità pubblica."Tra gli interventi -sottolinea l'assessore regionale pavese Silvia Piani- c'è la sistemazione del versante in prossimità della strada da Costa Mezzana a Bozzola nel comune di Valverde, in provincia di Pavia, una zona a rischio a cui sono stati destinati 140mila euro".In generale, prosegue l'assessore, "il provvedimento che abbiamo approvato stanzia circa 1,5 milioni di euro per opere diffuse in tutta la regione, finalizzate a contenere il rischio smottamenti ed esondazioni. Ringrazio l'assessore Foroni -conclude- per aver rivolto attenzione a quest'area, garantendo un intervento importante, che va a tutela della sicurezza dei cittadini".