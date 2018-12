15 dicembre 2018- 21:40 Lombardia: Piani, oltre 650mila euro per potenziare servizi infanzia

Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Con decreto dirigenziale dell'Assessorato alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità di Regione Lombardia, sono stati finanziati per 656.546 euro, per gli anni 2018-2020, 7 progetti mirati a favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro, presentati in qualità di capifila da: Azienda speciale consortile Le Tre Pievi - servizi sociali Alto Lario; Comunità montana Alta Valtellina; Comunità montana della Valchiavenna; Comunità montana Valsassina, Valvarrone, val D'Esino e Riviera; e Comunità montana dell'Oltrepò pavese, delle cosiddette "Aree Interne" lombarde. In particolare si tratta di servizi rivolti agli scolari per i pre e dopo scuola, e per i centri ricreativi estivi."Si tratta - spiega l'assessore Silvia Piani - di quei territori individuati da Regione Lombardia per essere particolarmente interessati a fenomeni di isolamento geografico, calo demografico e bassi livelli nell'offerta di servizi essenziali di cittadinanza e che Regione Lombardia intende rivitalizzare, agendo su diversi ambiti di intervento. Oltre alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come in questo caso, questi progetti si rivolgono ai percorsi di autonomia delle persone anziane, e all'inclusione attiva per chi è in condizione di svantaggio e fragilità".