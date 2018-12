15 dicembre 2018- 21:40 Lombardia: Piani, oltre 650mila euro per potenziare servizi infanzia (2)

(AdnKronos) - In particolare sono stati assegnati finanziamenti per 7 progetti, con i 5 capofila, distribuiti sugli anni 2018, 2019 e 2020, per i quali i beneficiari a seguito di comunicazione di avvio del progetto e dell'accordo di partenariato potranno ottenere il 40% del contributo annuale."Sono particolarmente soddisfatta per l'esito di questo bando - conclude l'assessore Piani - che porta importanti risorse in territori localizzati in aree collinari e montane che hanno assoluta necessità di essere sostenuti, per cercare di riallineare, insieme ad altre misure, alcuni evidenti squilibri. La nostra volontà politica va nella direzione di sostenere anche la natalità, perché crediamo che i cittadini abbiano il diritto di fare figli ove ha avuto origine la loro famiglia, evitando di trasferirsi in aree densamente popolate ma che offrono più servizi".