13 ottobre 2018- 18:39 Lombardia: Piani, oltre 900mila euro a gruppo azione locale Lomellina

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Regione Lombardia, nell'ambito dell'attuazione della misura 19 del piano di sviluppo rurale, ha destinato 915mila euro al gruppo di azione locale (gal) 'Risorsa Lomellina' guidato dal comune di Mede/Pv. Una misura di sostegno legata ai fondi europei del programma di sviluppo locale 2014-2020 che mira a sostenere il comparto agricolo per potenziarne l'attività e la tutela ambientale."Ringrazio l'azione decisa dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi -dichiara l'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani- che si è impegnato fin dal suo insediamento per sbloccare le risorse e i bandi che stimolano la capacità di progettazione territoriale. Questo ha consentito e consentirà di portare importanti risorse sul territorio che per noi sono fondamentali".I gal sono realtà composte da soggetti pubblici e privati, che operano per favorire lo sviluppo di un'area rurale, elaborano i piani e gestiscono i finanziamenti assegnati per valorizzare i prodotti agroalimentari tipici, fare innovare in maniera ecosostenibile e promuovere azioni imprenditoriali. "Sto seguendo da vicino le attività del gruppo di azione locale -conclude Piani- anche rispetto al modello organizzativo, vista la rilevanza delle risorse stanziate per lo sviluppo della Lomellina. E' un piccolo ma importante tassello che si aggiunge ad altri per ridare fiducia al territorio e rilanciare tutta la nostra economia".