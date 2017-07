LOMBARDIA: PIRELLONE APRE NUOVO URP PER FACILITARE RAPPORTO CON CITTADINI

27 luglio 2017- 17:29

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Uno sportello accessibile, più funzionale e con informazioni a 360 gradi su quanto accade a Palazzo Pirelli: è l'ufficio relazioni con il pubblico che da domani rinnova i propri spazi al piano terra di via Fabio Filzi, 22. Una vera e propria bussola all'interno del Consiglio regionale della Lombardia, con lo scopo di facilitare il rapporto tra i cittadini, le imprese e le altre istituzioni e l'Assemblea regionale.Gli operatori saranno a disposizione per ricevere domande di accesso civico, aiutano i cittadini nella ricerca di leggi regionali e di progetti di legge, documenti amministrativi, iniziative rivolte alle scuole, iniziative di comunicazione. Lo sportello, inoltre, orienta nell’accesso ai servizi offerti dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, in materia di risoluzione delle controversie tra cittadini e operatori di telecomunicazione e del Difensore regionale sulla tutela dei diritti e degli interessi di cittadini nei confronti di Regione Lombardia e delle altre amministrazioni pubbliche. Lo sportello sarà operativo, dalle 10 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. L’apertura dello sportello Urp del Consiglio regionale della Lombardia risale all’ottobre 1999. Nel 2016 ha prestato supporto a 1153 utenti, per lo più privati cittadini. Ci si può mettere in contatto anche telefonando negli orari di ufficio allo 02.6748.2777, oppure scrivendo una mail a: urp@consiglio.regione.lombardia.it.