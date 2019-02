1 febbraio 2019- 21:57 Lombardia: Pizzul (Pd), Sala pone problema serio su vera autonomia

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Il sindaco di Milano Beppe Sala pone un problema serio: la vera autonomia, che noi auspichiamo e sosteniamo, non si gioca contro qualcuno, ma va perseguita a favore dei cittadini e con un sano coinvolgimento delle istituzioni più vicine ai cittadini stessi". Così il capogruppo Pd alla Regione Lombardia, Fabio Pizzul, commentando la lettera del Primo cittadino sull'autonomia apparsa stamane sulle pagine di un quotidiano."Io -afferma Pizzul- sono sempre più convinto che la vera partita dell’autonomia si debba giocare attraverso un riassetto complessivo delle autonomie locali, perché spostare qualche funzione da Roma a Milano sostituendo semplicemente la burocrazia romana con quella regionale può essere considerata vera autonomia". Intanto, questa mattina, in commissione speciale autonomia, l'assessore regionale alla partita Stefano Bruno Galli ha spiegato lo stato di avanzamento dell'intesa con il governo: "L’assessore -spiega il capogruppo dem- ha confermato che il percorso partirà dalla spesa storica per andare verso i fabbisogni standard non prima di cinque anni e che il dimezzamento del residuo fiscale, i famosi 27 miliardi di tasse da tenere in Lombardia, non è nemmeno sul tavolo". "Galli -continua Pizzul- ha chiarito che i tempi non saranno brevissimi, che di risorse si parlerà dopo l'approvazione dell'intesa in parlamento e che le materie trasferite non saranno ventitré. L’impressione è che ci si prepari a dover giustificare un accordo ben distante sia dalle promesse fatte in vista del referendum che dalle grandi aspettative della maggioranza regionale. Stanno chiaramente mettendo le mani avanti".