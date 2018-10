16 ottobre 2018- 20:22 Lombardia: premio 'Lombardia è Ricerca' a progetti di 4 scuole

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo voluto istituire il premio 'Lombardia è ricerca' con l’obiettivo di dare un forte impulso al potenziamento della ricerca e dell’innovazione, partendo dall’assunto che nella società sia importante trovare un punto di incontro tra impresa, università, istituti scolastici e ricerca per una nuova stagione di sviluppo". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, dopo che oggi la Giunta regionale ha approvato la graduatoria per l'assegnazione del premio 'Lombardia è Ricerca' a progetti di studenti e gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. "E' con grande soddisfazione -ha detto Fermi- che registriamo l'adesione convinta e partecipe a questo premio anche da parte di molte scuole e studenti lombardi, che hanno saputo proporre progetti di grande interesse, utilità e qualità, nel segno di una innovazione autentica e proiettata nel futuro. A tutti loro -ha concluso- va il grande grazie mio personale e dell'istituzione regionale per l'impegno e il contributo che hanno saputo dare, e mi auguro continueranno a dare nel prosieguo dei loro studi e della loro vita umana e professionale". Tra le numerose proposte pervenute, sono stati scelti quattro progetti, uno dei quali proposto da studenti dal Liceo Galileo Galilei di Erba (Co) che si è aggiudicato 10mila euro.