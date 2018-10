16 ottobre 2018- 20:22 Lombardia: premio 'Lombardia è Ricerca' a progetti di 4 scuole (2)

(AdnKronos) - InTerAction (questo il nome del progetto comasco premiato) è un sistema di hardware e software che integra le componenti attualmente utilizzate per la gestione della sicurezza degli operatori e permette lo svolgimento di attività cooperative uomo-robot. L’apparato soddisfa la necessità da parte del mercato di poter contare su robot semplici e sicuri che consentano l’uso della robotica anche ad aziende di piccole dimensioni, per le quali la semplificazione dell’uso di questa tecnologia è essenziale.Tra i progetti premiati, primo posto al progetto 'Tsa-Treno sicurezza attiva' degli studenti del Isis Bernocchi di Legnano (Mi); premio 15mila euro. Secondo posto al progetto 'RiCibo-la tecnologia per la lotta allo spreco' degli studenti del Iti Hensemberger di Monza (Mb); premio 12mila euro. Terzo posto al progetto 'InTerAction' degli studenti del Liceo Galileo Galilei di Erba (Co); premio 10mila euro. Quarto posto al progetto 'Safety multimedia Helmet' degli studenti della Fondazione Enac Lombardia-Cfp Canossa; premio 7mila euro. Per ogni premio assegnato è contestualmente destinata una somma di 5mila euro a ciascuna delle 4 scuole di provenienza dei vincitori. I premi saranno conferiti in occasione della Giornata della Ricerca che si svolgerà giovedì 8 novembre, quando, al Teatro alla Scala di Milano, sarà conferito il premio 'Lombardia è Ricerca' che è stato assegnato ai professori Michele De Luca, ordinario di Biochimica all’Università di Modena e Reggio Emilia, Graziella Pellegrini, ordinario di biologia nel medesimo ateneo e Tobias Hirsch, associato dell’Università di Bochum e direttore del dipartimento di chirurgia plastica e ricostruttiva della Fachklinik Hornheide di Monaco, premiati per la sperimentazione della terapia genica ex-vivo per la cura della forma Giunzionale dell’Epidermolisi Bollosa, nota anche come ‘Sindrome dei Bambini Farfalla’.