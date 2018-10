24 ottobre 2018- 16:51 Lombardia: presentata a Palazzo Pirelli progetto 'Via delle castagne' (2)

(AdnKronos) - "Siamo felici di fare questa presentazione nella prestigiosa sede del Consiglio regionale della Lombardia -sottolinea Pesenti-. 'La Via delle Castagne' è un evento promozionale del territorio che, grazie alla proficua collaborazione con Regione Lombardia, ci porta ad ampliare l’offerta e a far conoscere le realtà storiche delle piccole frazioni del nostro paese, che negli anni hanno saputo conservare e far tesoro delle proprie ricchezze culturali". "La castagna ci racconta la storia e la tradizione delle nostre valli -prosegue Pesenti- è un prodotto di questa terra che ci accompagna da sempre. Proprio per questo abbiamo realizzato in paese un sentiero didattico per far conoscere la sua storia, e soprattutto per tramandare la testimonianza della vita delle nostre contrade. Dove la vita sociale delle diverse famiglie aveva un punto di incontro proprio in occasione dell’arrivo della stagione di questo frutto".