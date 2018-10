24 ottobre 2018- 16:51 Lombardia: presentata a Palazzo Pirelli progetto 'Via delle castagne' (3)

(AdnKronos) - La castagna è "un frutto straordinario, proprio per le sue caratteristiche nutrizionistiche -evidenzia Paganelli-. Non per niente ha avuto un ruolo fondamentale nella dieta delle nostre genti. Portare avanti la cultura della castagna, attraverso queste manifestazioni, significa riprendere in mano il territorio, cosa che in questi anni è andata via via perdendosi, con lo spopolamento della montagna. Stiamo parlando non solo di Zogno, ma di tutto un paesaggio che sta correndo questo rischio, al quale si può fare fronte, anche dal punto di vista culturale, tenendo in vita e valorizzando queste tradizioni". "Essere agricoltore significa tenere in vita un presidio sul territorio -ricorda Ruggeri- unendo in particolare l’agricoltura al turismo, ponendo quindi poi l’accento sulla storia e sulle emozioni del nostro territorio".