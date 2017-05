LOMBARDIA: PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE DOMENICA 21 A FESTA MALNATE

19 maggio 2017- 19:35

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo interverrà domenica 21 maggio all’inaugurazione della sesta edizione della Festa Cittadina di Malnate, nel varesotto, che si terrà in piazza Vittorio Veneto al termine della Santa Messa delle ore 10.Numerose le iniziative e gli appuntamenti in programma nel corso della giornata, con conclusione prevista in serata dopo le ore 19.