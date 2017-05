LOMBARDIA: PROVINCIA MONZA CEDERà 35 KM STRADE ALLA REGIONE

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia in merito alla gestione della rete stradale a elevato flusso di traffico. Rispetto alla rete stradale provinciale, che conta complessivamente 238 chilometri, entro la fine dell’anno verrà ceduto alla Regione poco più del 10%, pari a 35,1 chilometri complessivi, distribuiti tra i 26,2 chilometri della Milano Meda ex SS35 Dei Giovi, compresi svincoli e relative pertinenze; i 6,3 chilometri della Rho-Monza e i 2,6 chilometri complessivi tra la ex SS342 Briantea e la SP41 Agrate Brianza – Usmate. "Le strade della Brianza - spiega il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Gigi Ponti - da sempre sono chiamate a svolgere un compito strategico: rispondere a un’elevatissima domanda di mobilità. Per questo la Provincia ha ritenuto prioritario investire nelle manutenzioni, anche nei momenti più difficili dal punto di vista finanziario: lo dimostra l’appalto da 1,8 milioni in corso sulla Milano-Meda, sulla quale abbiamo già realizzato interventi urgenti l’anno scorso, considerando che sulla tratta transitano almeno 100mila veicoli al giorno".