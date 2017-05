LOMBARDIA: PROVINCIA MONZA CEDERà 35 KM STRADE ALLA REGIONE (2)

5 maggio 2017- 20:57

(AdnKronos) - Ad oggi sono già state completate le attività di sfalcio verde, ripristino delle barriere di sicurezza e raccolta rifiuti per complessivi 900mila euro. La Provincia aveva avviato nel 2016 una prima verifica ispettiva per i 36 ponti della Milano-Meda, effettuando analisi complete e alcune indagini più approfondite, tra cui anche prove di carico, sulle quattro situazioni più critiche, per oltre 72mila euro. A fronte di ciò è ora in corso la progettazione esecutiva degli interventi di rinforzo strutturale e di ripristino tecnologico per un totale di 70mila euro."E’ evidente - sottolinea Ponti - che una rete stradale così impegnativa richiede interventi tempestivi, professionali e puntali, che le Province hanno dimostrato di saper bene garantire fino a quando le leggi finanziarie non le hanno depauperate delle risorse necessarie. Ora si tratta di ripristinare e mantenere gli standard qualitativi attesi: un obiettivo sfidante per la nuova società voluta da Regione Lombardia".