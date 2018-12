28 dicembre 2018- 12:42 Lombardia: Regione stanzia 6 mln per micro-pmi (2)

(AdnKronos) - "Il metodo di Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana -prosegue Mattinzoli- si basa sul dialogo costruttivo che porta efficienza, operatività e informazioni in tempo reale. Questa la strada giusta per poter modellare i propri progetti in base ai bisogni veri del mondo delle imprese". Ed "è nostra intenzione estendere il più possibile questa misura in base alle risorse disponibili in futuro".Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo entro le prossime settimane.