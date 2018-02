LOMBARDIA: RICORSO DI +EUROPA CONTRO ESCLUSIONE LISTE MANTOVA E LODI

Milano, 7 feb. (AdnKronos) - Ricorso al Tar di Barbara Bonvicini e Valerio Federico, capilista di +Europa con Emma Bonino per contestare l’esclusione delle liste di Mantova e Lodi che non hanno raggiunto la soglia di 500 presentatori. Il Tar dovrà decidere del ricorso entro tre giorni dalla sua presentazione, avvenuta ieri sera.Secondo i difensori della lista, Mario Bucello e Simona Viola, "è ingiusto il meccanismo che impone di raccogliere le firme dei presentatori delle nuove liste su base provinciale visto che ai gruppi già presenti in consiglio regionale è consentito invece di dimostrare la loro rappresentatività più semplicemente su base regionale". La lista +Europa con Emma Bonino "ha raccolto in tutta la regione molte più delle firme necessarie, ma è stata estromessa da Lodi e Mantova sulla base di una interpretazione delle regole che ingiustamente non tiene conto del più favorevole criterio con cui è misurata la rappresentatività delle forze politiche già costituite in Consiglio Regionale ed esonerate dalla raccolta firme".In più, sempre secondo i difensori, 27 giorni "sono oggettivamente troppo pochi per raccogliere circa 9mila firme, una soglia introdotta, oltretutto, quando ormai la campagna di raccolta era giunta quasi a conclusione". Il ricorso chiede al Tar di ammettere le liste +Europa di Mantova e Lodi oppure di rinviare la data delle elezioni regionali e assicurare un periodo di tempo supplementare alla raccolta delle presentazioni delle liste.