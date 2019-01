5 gennaio 2019- 18:06 Lombardia: rischio incendi nei boschi, codice rosso in sette zone

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Rischio incendi fino a lunedì mattina nei boschi della Lombardia, secondo la Sala operativa della Regione, che ha confermato il codice rosso con elevata criticità. Le aree dove sarà maggiore il rischio per forti venti, sono la Valchiavenna, il Verbano, il Lario, la Valcamonica, la Mella-Chiese, il Garda e l'Area Pedemontana Occidentale. Allo stesso tempo, riferisce l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, rimane la moderata criticità (codice arancione) sulle Alpi centrali, Alta Valtellina, Brembo, Alto Serio-Scalve, Basso Serio-Sebino e Oltrepò Pavese. In generale, prosegue il flusso di correnti settentrionali in quota guidate da un vasto anticiclone presente sull'Europa occidentale. Tra il pomeriggio di oggi e il tardo pomeriggio di domani continueranno venti forti o molto forti a 1.500-3.000 metri, in graduale attenuazione dalla serata di domani.