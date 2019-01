16 gennaio 2019- 19:36 Lombardia: Rolfi, 'autonomia su politiche agricole non va toccata'

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - "La Regione Lombardia ha accolto con favore la conferma da parte del ministro Centinaio di voler salvaguardare le prerogative regionali in ambito di programmazione delle politiche agricole". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, che oggi a Roma ha partecipato all'incontro tra i rappresentanti delle Regioni e il ministro per le politiche agricole Gian Marco Centinaio. "Rispetto alla discutibile proposta della Commissione europea di accentrare tutto a un unico ente gestore nazionale -spiega Rolfi- siamo soddisfatti della posizione di contrarietà da parte del governo italiano che sarà ribadita anche sede europea". Su questo "le Regioni fanno fronte comune per non intaccare un sistema che funziona e che deve essere migliorato attraverso lo snellimento burocratico e non stravolto"."L'autonomia regionale in materia di programmazione delle politiche agricole -conclude- non deve essere smantellata anche in considerazione del fatto che la ricchezza del nostro Paese è rappresentata dalla eccezionale biodiversità che caratterizza i territori".