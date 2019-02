25 febbraio 2019- 16:48 Lombardia: Rolfi e Sertori, 190mila euro per vigilanza ittico venatoria

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - La Regione Lombardia, su proposta degli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli comuni), ha approvato questa mattina uno stanziamento da 192mila euro per le attività svolte dai corpi o servizi della vigilanza ittico-venatoria delle Province a supporto delle funzioni di competenza regionale. Saranno erogati 117mila euro per il recupero della fauna selvatica deceduta a seguito di incidenti stradali, con trasporto presso i centri lavorazione selvaggina per i capi giudicati commestibili dalle autorità veterinarie o, in caso contrario, presso l'Istituto zooprofilattico o presso punti di stoccaggio carcasse. Altri 65mila euro saranno destinati al recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà e 10mila euro andranno alla Provincia di Brescia la gestione degli incubatoi ittici."Siamo concretamente vicini alle Province, in carenza di risorse economiche e umane nella gestione di queste iniziative -ha dichiarato Rolfi-. Si tratta di un finanziamento che consente di svolgere attività importanti anche sotto il profilo sanitario". Con questa misura, ha aggiunto Sertori, "si conferma, anche per il 2019, lo stanziamento di risorse alle amministrazioni provinciali nelle attività in materia di caccia e ittiogeniche e soprattutto di recupero di animali morti e carcasse di selvaggina. Forniremo loro strumenti necessari per assicurare la massima collaborazione anche con gli uffici territoriali regionali che gestiscono al loro interno le attività relative all'agricoltura, caccia e pesca". E "anche nella gestione di queste attività ancora una volta si capisce quanto sia prezioso e fondamentale il lavoro delle Province", concludono i due assessori.