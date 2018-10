31 ottobre 2018- 18:40 Lombardia: Rolfi, ottima intesa prezzo latte, ora convocherò altri player

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - "Si tratta di un'ottima intesa che rappresenta una svolta. La Regione Lombardia sta lavorando per valorizzare la risorsa latte e vuole giocare un ruolo da protagonista per difendere il lavoro degli allevatori lombardi. Per questo nei prossimi giorni convocherò anche gli altri attori della trasformazione affinché ci possa essere un accordo globale che porti ad allineare ai livelli dell'accordo raggiunto oggi la remunerazione riconosciuta ai produttori". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Fabio Rolfi, in merito all'accordo raggiunto sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia con Italatte, società del gruppo Lactalis.