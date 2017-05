LOMBARDIA: ROSSI, POLIMIRUN IN LINEA CON IMPEGNO REGIONE PER SPORT A SCUOLA

15 maggio 2017- 14:12

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Ringrazio il Politecnico per quello che sta facendo nella promozione delle attività sportive oltreché nella formazione dove sono una delle università top al mondo. Il loro impegno è tangibile sia a Milano sia a Lecco". Lo ha detto l'assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi partecipando, al Politecnico di Milano, alla conferenza di presentazione della Polimirun 2017 che si terrà il prossimo 21 maggio."In generale - spiega Rossi - la scuola, nel nostro Paese, è ancora indietro in campo sportivo. Non a caso, come Regione investiremo anche quest'anno 1 milione di euro unitamente per portare con il Coni e il Cip regionali lo sport in classe e promuovere l'attività motoria, affiancando un laureato in scienze motorie agli insegnanti per due ore alla settimana". E questo, "con il chiaro intento di far capire che lo sport non è solo agonismo e ricerca di medaglie, ma benessere mentale e fisico". Proprio per questo, aggiunge l'assessore, "mi fa piacere vedere l'università che si impegna per sottolineare il ruolo dello sport". L'anno scorso "ho partecipato e ho potuto constatare personalmente che la Polimirun è una bellissima festa, con un numero di partecipanti da tutto il mondo fortemente in crescita, passato da 3mila a 8mila runner, con un preciso obiettivo: raccogliere fondi per stanziare borse di studio per studenti. Sono sicuro che sia utilissimo far comprendere che fare sport aiuta nello studio e viceversa". E conclude: "Complimenti agli organizzatori anche per la capacità di aggregazione che hanno dimostrato avendo al vostro fianco degli sponsor importanti".