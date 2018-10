3 ottobre 2018- 13:43 Lombardia: Sala, a Lecco best practice sviluppo di ricerca e innovazione

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo creare punti eccezionali di ricerca nel nostro territorio e sono rimasto contento che questa realta' sia arrivata ad un livello di tecnologia avanzata". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, in occasione della presentati al Campus del Polo territoriale lariano del Politecnico di Milano risultati e benchmark del bando regionale 'Ecosistema Innovazione Lecco'. L'iniziativa e' un progetto pilota e rappresenta la prima sperimentazione della legge regionale 'Lombardia e' ricerca e innovazione'. "Un modello che può essere preso d'esempio per i futuri programmi per sviluppare ricerca e innovazione per la micro e piccola impresa" ha evidenziato SalaSono stati 26 i progetti innovativi selezionati e finanziati da Regione Lombardia per un investimento totale di oltre 1 milione di euro. Il progetto promosso da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Lecco e Unioncamere Lombardia all'interno dell'Accordo di Programma per la competitivita' e lo sviluppo economico del sistema lombardo 2016-18 ha messo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese del territorio 1,1 milione di euro, di cui 1 milione di risorse regionali e 100.000 euro stanziati dalla Camera di Commercio. Il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco ha assicurato il coordinamento scientifico in collaborazione con il CNR e l'Associazione Univerlecco. Le diverse fasi del progetto sono state realizzate in sinergia con le Associazioni di categoria locali e con il supporto operativo dell'Azienda Speciale camerale Lariodesk Informazioni.