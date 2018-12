11 dicembre 2018- 18:53 Lombardia: scuola, 390mila euro per lotta a bullismo e cyberbullismo

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Finanziamenti a fondo perduto per un totale di 390mila euro a favore di programmi e progetti scolastici contro bullismo e cyberbullismo. La Regione Lombardia li ha assegnati a 17 progetti presentati nell'ambito del bando 'Bullout' dell'Assessorato Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità. Il contributo medio è di 22.500 euro per progetto, "che sarà erogato previa acquisizione dell'Accordo di Partenariato", documento obbligatorio previsto dal bando."Sono soddisfatta per la quantità dei progetti proposti e la qualità dei contenuti. Non ci aspettavamo un'adesione così ampia, segno di un forte interesse delle scuole e delle istituzioni nelle azioni di contrasto al bullismo", ha spiegato Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia. Saranno finanziati, tra gli altri, sei progetti per la Città metropolitana di Milano (per un totale di 135mila euro), tre progetti per la provincia di Varese (per un totale di 75mila euro), due progetti per la provincia di Brescia (50.000 euro) e due per la provincia di Cremona (34.390 euro).