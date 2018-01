LOMBARDIA: SEGRETARIO PD VARESE, SCELTA LEU INCOMPRENSIBILE

13 gennaio 2018- 12:30

Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "Una scelta incomprensibile". Così il segretario provinciale del Pd di Varese, Samuele Astuti, dopo la decisione dell’Asseblea di LeU a Milano, che ieri ha ratificato la non disponibilità da parte della lista a costruire un percorso unitario con il Pd sul sostegno a Giorgio Gori.Astuti è certo che la loro scelta non è in linea "con la volontà di molti dei suoi stessi elettori e sostenitori che vedono nelle prossime elezioni regionali un’occasione per battere finalmente la destra e iniziare un percorso di governo basato sull’ascolto e sul contributo di forze politiche, civiche, di associazioni e persone che puntano a rendere la Lombardia pienamente competitiva".La decisione di Liberi e Uguali "ha una responsabilità politica, ma la sfida verso il cambiamento in Lombardia va avanti con grande convinzione".