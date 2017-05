LOMBARDIA: SEL, BENE GORI SU REFERENDUM AUTONOMIA, MARONI CI RIPENSI

25 maggio 2017- 18:16

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Fa bene Giorgio Gori a ribadire come il referendum sull'autonomia della Lombardia sia soltanto ingannevole e dispendiosa propaganda di un centrodestra in difficoltà". Lo afferma Chiara Cremonesi, capogruppo regionale di Sel, aggiungendo: "Non hanno fatto niente quando stavano al governo, con Maroni ministro. Con Maroni presidente, non hanno saputo costruire un modello di sviluppo per la Lombardia trascinandosi in un immobilismo da ordinaria amministrazione, pur a fronte delle importanti competenze che già la Regione ha. Ma ora che siamo a fine legislatura chiedono più autonomia, senza precisare in quali ambiti e per quali obiettivi, millantando soldi che resteranno qui al pari del 75% delle tasse promesso nella scorsa campagna elettorale e mai visto". Per l'esponente arancione, "il punto vero della questione è che l’ingente costo di tutta questa enorme bugia non è a carico della Lega, ma dei cittadini lombardi. A meno che Maroni non ci ripensi", dal momento che "è ancora in tempo per fare retromarcia".Dunque, esorta Cremonesi, "vada a Roma a intavolare una trattativa cui il governo si è detto disponibile e dirotti i 46 milioni di euro sull’emergenza abitativa con un’iniezione di fondi per le case popolari, per esempio, e sui servizi di welfare". Queste, conclude, "sono le risposte che la Lombardia aspetta, non certo un’inutile consultazione popolare sul nulla".