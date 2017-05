LOMBARDIA: SEMINARIO SU DIRITTI UMANI E COMUNICAZIONE TRA CULTURE

4 maggio 2017- 15:35

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - In Lombardia, ci sono oltre 180mila nuovi cittadini, persone nate all’estero ma ormai cresciute in Italia e che ora acquisiscono i diritti civili. Un fenomeno che sfida la politica nel confronto con usi e costumi diversi. Che diritti hanno infatti le famiglie poligame, pratica legittima in molte culture? Oppure come normare le mutilazioni genitali, l’accattonaggio da parte di minori, le diverse modalità di macellazione e le diverse diete alimentari? Occorre, infatti, creare le condizioni per una convivenza pacifica, nel rispetto delle identità, della partecipazione e dell’inclusione dei diversi. Questi i temi illustrati oggi a Palazzo Pirelli durante il seminario 'Diritti umani e comunicazione tra culture', ultimo degli appuntamenti di formazione per i consiglieri regionali promossi dall’ufficio di presidenza nel ciclo 'Agenda: cose da conoscere, cose da decidere'."Siamo davanti a un sfida epocale – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo -. Occorre capire come il cambiamento strutturale della società modifichi l’approccio ai diritti umani, la difesa dell’identità e il rispetto delle differenze. La società plurale deve garantire la pacifica convivenza nell’ambito di un patrimonio comune". In questo contesto, "la Lombardia deve trovare la capacità di mediazione, richiamando la sua vocazione di terra di mezzo, come anticamente era chiamata Milano". L’ideale del 'melting pot' e della società multiculturale, la costruzione di muri e dogane, il dialogo interetnico come mantra della comunicazione, la cristallizzazione dell’identità in stereotipi: tutti tentativi, non sempre adeguati, di soluzione alla grande sfida che le società, sempre più dinamiche e mischiate, devono affrontare, conciliando diritti umani e differenze.